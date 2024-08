Tapa gümnaasiumi direktor leidis uue rakenduse Viimsis

"See töökoht oli tegelikult mul juba aprilli alguses olemas, selline tagala," rääkis Katrin Kits enda mineku kohta Viimsi riigigümnaasiumisse konkursi kaudu. "Nende poolt tuli roheline tuli, aga ega ma ei teatanud sellest kohe Tapa vallavalitsusele. Ma olin lõpuni valmis selleks, et ma ikkagi jään Tapale direktoriks, aga seda varianti mulle ei võimaldatud."

Kitse sõnul andis Tapa vallavanem Riho Tell talle mõista, et kui ta ise ei lahku, siis ta lastakse lahti. "Otse seda ei öeldud, aga mõista anti, et minuga ei soovita koostööd jätkata. Me ei olnud samas väärtusruumis. Aga ega mul lihtne sealt ära minna ei olnud, sest mul oli väga hea klapp kooliperega. Kooli sees oli mul kõik hästi. Õpetajad olid mu omaks võtnud," kõneles endine Tapa gümnaasiumi direktor.