Rakvere linn sätib seitsmendat aastat atra haridusvõrgu reformiks

Seni pole poliitilisel tasandil suudetud ühtset suunda kokku leppida ja lisaväljakutse esitab laste arvu võrdlemisi kiire kasv. "Oleme näinud, mida tähendab kaasaegne õpikeskkond, kus on hea töötada ja ka õppida. Meil on väga hea meel, et Rakverre riigigümnaasium ehitati, mille suurepärastest õppetingimustest saab haridusvõrgu korrastamisel eeskuju võtta. Haridusvõrku oleme püüdnud korrastada juba seitse aastat ja seni pole suudetud saavutada selleks poliitilist kokkulepet. See on linna jaoks suur samm, mis tuleb hoolikalt läbi mõelda nii lapsi kui ka eelarvet silmas pidades. Kuna laste arv on hoolimata prognoosidest ikkagi kasvav, siis meil pole momendil kindlust, et saaksime ühe kooli sulgeda ja ühe koolidest renoveerida. Me ei suuda lihtsalt ette näha, paljude lastega me järgmisel aastal peame arvestama," rääkis Rakvere linnapea Triin Varek.