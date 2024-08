Teatri juubeli hoost ja ajast

Vihm, vihm, vihm. Möödunud päevade jahedus ja sajuhood lükkavad mõtted sügisele. Ilmataat annab kõmistades justkui märku, et aeg on puhkuste viimased tegevused vormistada ning hakata seadma samme sügise poole. Kooli alguseni pole jäänud ülemäära palju päevi. Just septembri algus ja laste kooliminek, mitte astronoomiline suve lõpp, tähistab enamikule meist sügise tulekut ning tegemiste suubumist sügise rütmi. Inimeste aja määravad ikka inimeste asjad, või vähemalt nii meeldib meile arvata, jälgides aknast looduse ringkäiku.