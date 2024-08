Ida-Virus kõlab suurkontsert ViruLaul24

Kontsertidel solistina kaasa tegev Alika ütles, et ootab koos Ida-Viru ühendkoori ja Narva Linna Sümfooniaorkestriga lavale astumist suure elevusega. "Mulle on võimalus esineda sellisel mastaapselt ja Eesti jaoks olulisel sündmusel austav ülesanne. Eriti rõõmustav on, et üks kontsertidest toimub minu kodulinnas Narvas," rääkis laulja.