Nädala lind: Tuuletallaja

Tuuletallaja leiab oma saagi peamiselt maapinnalt, kuid varitseb seda õhust. Saaki seirates rapleb ta sageli suhteliselt madalal õhus ühel kohal. See tegevus ongi talle nime andnud. Et saagiks langevad sellele hakisuurusele pistrikule tavaliselt mitmesugused pisinärilised, on ta inimeste suur soosik. Võimalusel pistab tuuletallaja põske ka mõne sisaliku, linnupoja või putuka.