Lagunenud Vainupea sadam seisab jõude

Vainupea sadam on eemalt vaadates ilus, kuid lähemale minnes hakkab silma silt «Ettevaatust! Augud. Varisemisoht». Ja auke on sadama põhjakais ohtralt. Kaid kattev asfalt kobrutab, praguneb ja kohati seda polegi. Asfaldiaukudest paistavad lahtised maakivid, roostes torujupid ning tärkav rohelus.

Tõeliseks vaatamisväärsuseks on kaks Vainupea sadama betoontreppi, mis põhjakailt vette viivad. Meenub anekdoot juustust, kus auke oli rohkem kui juustu ennast. Kunagi kail olnud valgustitest on järele jäänud roostes torujupid. Kadunud on põhjakai majakas.