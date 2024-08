Rooma-Katoliku Kirik Eestis korraldab palverännaku Viru-Nigulasse

Palverännak toimub egiidi all, mis on võetud piiblist: "Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast"(Lk 1, 46). Katoliiklaste palverännaku intentsioon on Eesti Apostelliku Administratuuri 100. aastapäeva eest. Palverännakut korraldab ja valmistab ette RKK Ahtme püha Joosepi kogudus.