Pea ees tulle: suitsu täis ruumis meenutas lamav kannatanu kartulikotti

14. augustil osalesin Tapa ja Iisaku päästekomando õppusel, mis toimus Lüganusel. Sinna jõudes ei teadnud ma, mis mind ees ootab. Läksin kohale mõttega, et pean asuma tulekustutiga lihtsalt mõnda väiksemat tulekollet likvideerima. Ootamatult sain aga teada, et hakkan koos päästjatega suitsusukeldumist tegema. Mina, suvereporter, saan täita ülesandeid ühes päris päästjatega? Mõnes mõttes tekitas see põnevust, kuid samal ajal olid kätel karvad püsti ja kananahkki peal. Kõige hirmsam oli mõte, et jään päästjatele ülesande täitmise käigus ette või eksin ära. Jah, puumaja, kus tegutsema pidime, oli küll pisike, kuid pimedus eksitab ja takistab.