Tapa kultuurikojas avati Samuel Golombi marginäitus

"Näitus on pühendatud raudtee ajaloole ja arengule," ütles 67-aastane Samuel Golomb sissejuhatuseks. "Eks ma olen parajalt edev. Sellepärast näituse avastend on minu pildiga," lisas ta.

Näituse eksponaatidele omanik silte juurde ei kleepinud. "Siin iga mark, iga ümbrik jutustab ise oma loo," rääkis Golomb. "Järgmine minu ülesanne on näidata raudteed kui suurt taristut. Ma ei piirdu ainul veduritega. Siin on vagunid, rongijaamad, raudteesillad, trammid, metrood. See on kõik raudtee."