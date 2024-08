Samuel Golomb: "Ma ei ole kunagi oma marke kokku lugenud, aga albumite arvu ma tean. Mul on praegu üle 600 margialbumi"

Hobidega on sageli nii, et need tulevad ja lähevad. Tapa Raudteelaste Kultuurimaja endine direktor Samuel Golomb alustas markide kogumisega kümneaastase poisikesena. Ehkki rahaga oli kitsas käes ja palju pole seda praegugi, on Golombi kogu paisunud 600 margialbumini.