Lääne-Viru arenduskeskuses töötanud Helen Karus leidis Noored Kooli programmi kaudu kutsumuse õpetajana

"Tütar soovitas. Tütar on matemaatikaõpetaja ja ta arvas, et ma sobin sinna," meenutas Helen Karus enda jõudmist Noored Kooli programmi. Varasemalt oli naine juhtinud Lääne-Viru arenduskeskuses noorte ettevõtlikkuse programmi ja olnud Ettevõtluskülas projektijuht.

Karus lõpetas omal ajal Lääne-Viru rakenduskõrgkooli Mõdrikul. Ehkki ta on juba 43-aastane, tema sõnul vanusepiiri Noored Kooli programmis osalejatele seatud ei ole. "Läksin sinna, et enda unistust ellu viia, et saada õpetajaks," selgitas naine. Paberid andis ta sisse eelmise aasta sügisel.