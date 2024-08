Väike-Maarja õpilasmalevas töötasid tegusad koduvalla noored

Kui juunikuu malevlased said toimetada lõõskava päikese käes, siis augusti malevlased pistavad rinda iga päev üllatavate ilmataadi vingerpussidega. Noortekeskuse noorsootöötaja Egne Pent kõneles, et noored on entusiastlikud ning valmis töötama ka vihmase ilma korral. "Oleme lõpetanud edukalt esimese maleva vahetuse, teinud palju tööd oma kodukohas (riisunud, rohinud, värvinud) ja saanud kätt harjutada ka kohalike ettevõtete juures.," tõi ta välja ja lisas, et noortega on korraldatud palju põnevaid ühistegevusi ning väljasõite. Kõige eredamalt on Pendi sõnul noortel alati meeles lõpuväljasõidud, kus osalevad nii Rakke, Simuna, kui ka Väike-Maarja noored üheskoos. "Juuni vahetuse noored said panna ennast proovile Türi seikluspargis ja kardirajal ning augusti vahetuse noored seavad sammud juba reedel Põltsamaa Wparki, kus saavad adrenaliinisüsti kummilinnakus möllates," kõneles noorsootöötaja.