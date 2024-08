Miks on Rakverele vaja jalgpallihalli?

​Siinkohal peab muidugi kiitma Rakvere spordikeskuse peret, kes suudab väga hästi oma saali täituvuse eest seista. Jah, seda ei juhtu iga päev, aga see on päriselt ka reaalne probleem, millega õpetajad aeg ajalt silmitsi seisavad. Aga jätkame väitega, et jalgpallihall seisaks väga suure osa ajast tühjana. Teadmiseks, et me juba täna ei mahu oma 400 lapse ja noorega füüsiliselt enam kunstmurustaadionile ära. Seetõttu on kasutuses ka kunstmuru ümber olevad mini-väljakud. Jalgpall on teadupärast suure väljaku mäng – noorteklassidest hakkab see arenema järgmiselt: viis viie vastu ja sealt edasi 7 vs 7, 9 vs 9, 11 vs 11.