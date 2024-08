1938. aasta "sakslane" annab elule särtsu juurde

Tapa linnapäevade Vintage paraadist võttis osa veerandsada mootorratast, millest vanim oli 1938. aastal valminud BMW. Vinge pilliga sõitis Rakverest Tapale 68-aastane Tiit Kullik, kes on oma käega antiikse sõiduriista taastanud nõnda, et see särab nagu uus.