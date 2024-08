Ingrid Kohtla: "Meie üks eesmärk on tutvustada ka peavoolust veidi vasakul sammuvaid põnevaid tegijaid"

Station Narva kuraatori ja kommunikatsioonijuhi Ingrid Kohtla, kogukonnajuhi ja arvamuspäeva BAZAR asutaja Valeria Lavrova ning linnaprogrammi koordinaatori Jevgeni Timoštšukiga vesteldes klaarus selge pilt: 5.-8. septembril on Narva õigeim paik Eestis, kuhu minna.

Eelmise aasta Station Narva järel korraldatud publikuküsitlus näitas, et festivalirahvas tahaks, et Narva Hermanni linnust kontserdikohana rohkem ära kasutataks. Paistab, et sel aastal ei saa linnusest ükski külastaja mööda vaadata. Samuti olid paljud inimesed väljendanud soovi näha festivalitegevusi Vabal Laval ja Kreenholmis. Neile vist vastu tulla ei saanud.