Rakvere lihakombinaadi emaettevõte teenis 34 miljonit eurot kasumit

Grupi eesmärgiks 2024. aastal on soetatud HKScani Baltikumi äriüksuste lõplik integreerimine Maag Gruppi. Lisaks on kontsernil 2024. aastal eesmärk hinnata mõjusid, riske ja võimalusi kooskõlas kestlikkusaruandluse standarditega ning töötada välja mõõdikud oma olulisemate mõjukohtade eesmärkide monitoorimiseks.

AS Maag Grupp on Eesti kapitalil põhinev toiduainetööstuseid koondav kontsern, kuhu kuuluvad AS Farmi Piimatööstus, AS Tere, AS Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu Oy Soomes, Nigula Piim OÜ, Nigula Põllumajandusühistu, Mest Food OÜ, Mest Food UAB Leedus, AS Meieri Transport, Poultry Meat OÜ, Maag Kinnisvara OÜ, Nordic Milk OÜ, SIA MG Piens Lätis, Eesti Piimatööstus OÜ, Deary OÜ, Estonian Dairy OÜ ja Avalon Foods Sp. z o.o. Poolas.