Galerii Päästjad lihvisid nädala vältel oskusi eluhoone tulekahju kustutamisel

Ida päästekeskuse päästetöö büroo nõunik Marek Martinson ütles, et iga päev käisid harjutamas kuus erinevat komandot. "Teeme läbi suitsusukeldumise, katusel töötamise ja külmlõikeseadme Cobra kasutamise. Sel aastal oleme kahe-kolme meeskonna osalemisel õppuseid päris mitu, aga tuleviku suund ongi see, et selliseid suuremaid harjutusi veelgi enam teha," rääkis Martinson.

Juba õige pea, jõuab Ida regiooni komandodesse mitu uut põhiautot, mille varustuses juba Cobra peal on. Seni on neid süsteeme Eestis vaid üks - Tallinna kesklinna komando kustutusautol Dodge RAM-il, mis nimekonkursi järgi kannab nime Toots. Ka see masin oli Matka külla kohale toodud, et meie päästjad uue seadmega tuttavaks teha.