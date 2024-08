Kauneima auto ja kauneima naistekostüümi auhind läksid Raplasse

Rolls-Royce‘i oli Veiko Jansen ostnud Ameerika ühendriikidest interneti teel. "Nagu põrsa kotis," täpsustas ta. See oli viis aastat tagasi. Auto uuendamise peale kulus tuhat töötundi. "Tegin seda osaliselt omaenda käega, aga veel kuus meest on siin oma käed külge pannud. Viisin neile vajaminevad jupid," rääkis ta.

Mis pani just Rolls-Royce‘i otsima? "Ma arvan, et iga poiss on üles kasvanud unistustega mingist autost. Mina ka väikesest peast unistasin, et ostaks ühe korraliku auto. Ja kui tekkisid võimalused, siis mõtlesin, et miks mitte. Vene keeles on hea ütlemine: "Kui seksid, siis kuningannaga. Kui varastad, siis varasta miljon." Miks ma peaks mingit odavamat autot jahtima?" kõneles Jansen.