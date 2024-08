Suurtööstur andis nõusoleku Rakvere jalgpallihalli püsikulude katmiseks

Bauroci nõukogu esimees Ivar Paplavskis kinnitas, et suusõnaline nõusolek on antud. "Praegu pole veel halli püsti, aga tõesti, kui hall mingis vormis peaks tulema, siis meie soov on Lääne-Virumaa laste ja noorte sporti toetada," kinnitas Paplavskis.

Summa, mille suurettevõtja on nõus panustama, on 100 000 eurot aastas, mis kataks halli ülalpidamiskulud. "Meil on see asi sellise pereettevõtte moodi ja kolmas põlvkond on ka juba peale tulemas. Kolmandas põlvkonnas oli meil ka elukutseline jalgpallur (Ingmar Krister Paplavskis – K. V.), kes mõni aeg tagasi karjääri lõpetas, ja tema poolt see initsiatiiv jalgpalli toetada tuli. Sporti oleme ajalooliselt toetanud ja kuskilt jäi silma, et nende püsikulude katmine oli otsuse tegemisel suur murekoht," ütles Paplavskis.