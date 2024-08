Rakvere noored pistsid taskusse rogaini Euroopa meistrivõistluste kulla

17. ja 18. augustil toimusid Eesti kagunurgas 20. rogaini Euroopa meistrivõistlused võistluskeskusega Võrumaal Misso laululava juures. Tänavusel rogaini EM-il osales 200 võistkonda kokku 420 võistlejaga 15 riigist. 24 tundi väldanud kestusorienteerumisvõistlusel püüdsid kahe- või kolmeliikmelised võistkonnad läbida võimalikult palju maastikul asuvaid kontrollpunkte. Kuivõrd rogainis on kontrollpunktid erineva väärtusega, on peale vastupidavuse ja hea orienteerumisoskuse eduks vajalik õige strateegia, et leida optimaalne teekond suurima punktisumma kogumiseks.

Meistrikulla teeninud Sander Pritsik tõdes, et see oli tema sportlaskarjääri kõige paremini õnnestunud 24 tunni rogain. "Suutsime koguda palju punkte ning liikuda algusest lõpuni väga tempokalt. Edu aluseks oli hea rajaplaneering ning väga tugev meeskonnavaim," võttis Sander Pritsik õnnestunud mõõduvõtu kokku. Rajal olles õnnestus tema sõnul sujuvalt ja täpselt orienteeruda. "Olen Holgeri ja Hedvigi üle südamest uhke, sest nende jaoks oli see esmakordne kogemus ja nad tulid superhästi võistlemisega toime. Meeskonna võitlustahe püsis kogu võistluste vältel väga kõrge. Oleme võidetud EM-i tiitli üle väga-väga õnnelikud," kõneles Sander Pritsik.