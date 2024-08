Arvamus Kakskeelne iseseisvus?

Olin seal, oma kodumaal, oma kodumaakonnas, eestlasena, aga kuulasin eesti keelele lisaks kõlavat vene keelt nagu see oleks mingi norm. Miks me nii teeme? Miks me teeme nii ikka veel aastal 2024, kui vabaduse ja iseseisvuse tunne võiks juba olla meisse kõigi nende söödud kiluleibadega sügavale vereringesse jõudnud? Miks me ei usalda eestlastena oma emakeelt piisavalt ning solgime seda risttõlkega puisesse venekeelde? Miks?

Kas see ongi selle rahvusliku uhkustunde puudumine, millest rääkis Ene-Margit Tiit? Tunnistan, et mul oli piinlik ja ebameeldiv olla sellel kakskeelsel üritusel, kui me samal ajal püüame riigi tasandil viia sisse eestikeelset haridusreformi, kui me püüame umbkeelseid õpetajaid panna rääkima eesti keelt, kui me püüame lasteaedades panna kokku eesti ja vene lapsi, et siis eesti keel oleks üle vene keelest. Kui me halame, et inglise keel sööb eesti keele välja, ometi laseme vene keelel seda jätkuvalt teha.