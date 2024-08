Piirivalvur kasutas teenistusrelva tema suunas nugadega jooksnud mehe suhtes

Pühapäeval, 18. augusti õhtul kella 21.35 paiku anti piirivalvuritele teada, et Mustvee linnas on süüdatud lõke ja põleb jalgratas. Sündmuskohal viibis mees, kellel olid käes noad ja kes ei allunud olukorda kontrollima läinud piirivalvurite korraldustele ning esmalt põgenes nende eest. Mehele järgi jõudnud ametnik andis talle korraldusi noad käest ära panna, kuid mees ei allunud korraldustele ja hakkas piirivalvuri suunas jooksma. Praeguseks kogutud andmetel hoiatas piirivalvur meest ka tulirelva kasutamise eest, ent ründe peatamiseks pidi ta siiski kasutama teenistusrelva.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedoski sõnul on mees politseinikele varasemast tuttav. "Eilsed sündmused võtsid paraku sedavõrd ootamatu pöörde, et politseinikel tuli enese kaitseks kasutada teenistusrelva. Kuna mees ei allunud korraldustele noad maha panna ja hakkas ametniku suunas jooksma, kasutas ametnik ründaja kahjutuks tegemiseks teenistusrelva. Tulirelva kasutamine on alati politseinike viimane variant ohu tõrjumiseks ning seda ei tehta kunagi kergekäeliselt," rääkis operatiivjuht.