Galerii Köögilaua taga küpsenud ideest sündis tipptasemel lüpsilaut

On teada fakt, et just köögilaua taga sünnivad kõige paremad ideed. Selle elavaks tõestuseks on Paevälja talus toimetav perekond Eskor, kes hoolimata raskustest peavad piimakarja pidamist au sees. Ja seda juba kolmandat põlve. Esmaspäeval avatud tipptasemel robotlüpsilaut jõudiski ideest teostuseni just pere köögilaua taga.