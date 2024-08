Virumaal kontrollitud kodudest on pea 200 äärmiselt tuleohtlikud

"Paigaldasime ise suitsuanduri 85 korral ja sajal korral tegid päästjad inimese olemasoleva suitsuanduri korda. Enamasti lubas pererahvas ise oma mittetöökorras anduri korda teha või selle puudumise korral kohe paigaldada," rääkis Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu.



"Nõustamiste numbrid kinnitavad, et pea igas kolmandas kodus ei ole suitsuandur õigel ajal tuleohust teavitamas," rääkis Kirsipuu. Ta rõhutab, et suitsu- ja vingugaasiandur vajalik inimese enda jaoks. "Andurid on kodus sama elementaarsed kui turvavöö autos, et see õnnetuse korral meid kaitseks," lisas Kirsipuu. Üürikorteris on anduri paigaldamine omaniku kohutus, kuid kui omanik seda siiski teinud ei ole, soovitatakse üürnikel elupäästja ise paigaldada.



Iseäranis murelikuks teevad päästjaid kõrgema riskihinde saanud kodud. Need on kodud, kus suitsu- või vingugaasiandur puudub või pole töökorras, sest patareid on sellest piiksumise vältimiseks välja võetud. "Lisaks on neis kodudes kütteseadmed hooldamata või vajavad korda tegemist," märkis Kirsipuu ja lisas, et nendes nn punastes kodudes on suur tuleoht.