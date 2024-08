Palju õnne! Rakveres tegi lendur riigile vahva õnnesoovi

Peaminister Kristen Michal ütles Toompeal peetud tervituskõnes, et iseseisvuse taastamine seadis poliitikute ja rahva ette palju väljakutseid, ent ka 33 aastat hiljem on jätkuvalt vaja seista Eesti kindlustunde ja arengu eest. "Täna saame uhkust tunda juba saavutatu üle – oleme avatud, demokraatlik ja kaasaegne riik – ja just sel aastal tähistasime 20 aasta möödumist Euroopa Liitu ja NATOsse astumisest," tunnustas Michal.