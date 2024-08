Karjääripööraja Sofia: politseitöö on maailma kõige põnevam töö!

Mis on teie töö juures kõige ägedam?

Kas politseitöö kohta on mõni müüt, mille sooviksite ümber lükata?

Kohati arvatakse, et politseinikud ei ole inimesed. Et me ei saa süüa, ei saa juua. Oleme trahvirobotid. Kindlasti mitte. Me ei ole karistusorgan. Ma näen ise, kuidas politsei liigub sinna suunas, et me üritame lahendada probleeme leebemate meetmetega – vestlustega, suuliste hoiatustega. Seda on eriti märgata noorte puhul. Me kõik oleme inimesed. Politseinikud samamoodi väsivad, vajavad positiivset tagasisidet. Meil on ka süda ja hing. See, et meil on vorm seljas, et tähenda, et me ei tunne midagi.