Vestlusõhtul Fredi Tompsi ja Riin Alataluga avaneb "Minu sajand"

Virumaal sündinud Fredi Tomps (96) on Eesti vanim muinsuskaitsja, kelle esimene kokkupuude kultuuripärandi kaitsega ulatub 1948. aastasse kui ta TPI arhitektuuritudengina osales Niguliste kiriku varemete koristus- ja kindlustamistöödel. Sealt alates on Tomps tegelenud Eesti kultuuripärandi väärtustamise ja kaitsega. Eriti südamelähedased on olnud töö Eesti Vabaõhumuuseumi ülesehitamisel ja taluarhitektuuri kaitsel, samuti Eesti mõisate väärtustamisel ja kaitsel.