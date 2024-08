33 aastat tagasi peidust välja võetud lipp tähistab taasiseseisvumist

Pererahvas kasutas riigi taasiseseisvumise päeva ära, et vana maja pööningut koristada. Piret Saul-Gorodilov, üks koristustalgutel osalenud pereliikmetest, meenutas, et lapsepõlves keelas vanaisa lastel pööningul kolamise ära. Tookord ei saanud lapsed aru, miks nad katuse all põnevat kila-kola lähemalt vaadata ei tohi. Täiskasvanuna mõistis Piret Saul-Gorodilov, et vanaisa tahtis peitu pandud trikoloori kaitsta.