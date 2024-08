Ohtlik paik Rakveres sundis pliiatsit haarama

Rohtukasvanud ümbrusse on loobitud rehve, taarat, aasta alguses heideti sinna isegi jõulupuu ... Krunt on ümbritsetud aiaga, mis osaliselt on lukustatud. Väljaspool aeda, mis kuulub ju krundi juurde, kasvavad suured takja-ja nõgesepõõsad ning lisaks mingi okkaline viljapuu, mis ulatub kõnniteele. Krunt asub Rakvere reaalkooli vastas ja seda teed kasutavad sajad inimesed: õpilased, lapsevanemad, linnakodanikud. Kohe-kohe on käes 1.september.