Kuidas valida lapsele nutitelefoni?

Esmalt tõdes Pennar, et valikul tuleks lähtuda lapse vanusest. Esimest korda kooli mineja ei vaja kindlasti kõige uuemat nutitelefoni, mis turul on. Kuna seadme kaotamise või purunemise risk on üsna suur, oleks otstarbekas valida lihtsam ja taskukohasem mudel, mis täidab põhivajadused ning on eale vastav.