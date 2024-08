Rakvere uued tänavanimed jõudsid volikogu ette

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul on tänava ümbernimetamist riigimehe auks linna komisjonides arutatud ka varem. "Varasemate arutelude käigus ei pälvinud ümbernimetamine heakskiitu, seda ennekõike tänava ääres asunud punamonumendi ja puiesteel kasvanud kastanite pärast. Nüüd, mil monument on teisaldatud ja Kastani puiestee saab rekonstrueerimise käigus valdavalt teist liiki puid, on sobilik aeg taastada tänava algne nimi. Jaan Poska puiesteeks nimetati tänav riigimehe auks ja mälestuseks 1925. aastal. Jaan Poska roll Eesti omariikluse edendamisel on olnud hindamatu, mistõttu võiks taastada tänava endise nime," kõneles Karus.