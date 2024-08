Teatris hakkab keerlema perekonnasaladuste kaleidoskoop

Arkansases saavad oma lapsepõlvekodus kokku üksteisest võõrdunud õed-vennad, et jagada ära oma hiljuti surnud isa pärandus. Tragikoomilises loos avaneb perekonnasaladuste värvikas kaleidoskoop, mis sunnib kõiki minevikule ja tulevikule otsa vaatama.

Katkenud suhete parandamiseks ei anta alati võimalust. Seda ei saa teha kindla valemi järgi, varuma peab aega, peab olema loovust ja julgust, sest suhted on nagu habras taim. "Kas suhe inimesega on tähtsam kui suhe rahaga, mõne ideoloogiaga? Kas kusagil on veel olemas moraalsed mõõdupuud, millega hinnata vastutuse ja andestuse vahekordi?" küsib lavastaja Peeter Raudsepp. Vastusteni jõudmiseks läbitakse laval omamoodi naljakas ja samal ajal valus teekond.