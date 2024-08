Märg rännak Mustoja jõel matkajaid ei murdnud

15. augustil toimus Mustoja jõel matk, kus teemaks olid elupaikade taastamise võimalused. Matka käigus tutvuti jõeliste elupaikadega, kaasa arvatud rikutud elupaikadega. Retkel arutati, kas ja kuidas saaks jõge taastada. Esimese asjana tehti tutvumisring, kus küsiti matkaja nime ning põhjust, miks matkale tuldi. "Mina Kaarel, naine käskis kaasa tulla," sõnas muheldes meesterahvas, kes tutvustas end esimesena. Matkajaid oli kogunenud kuus, lisaks matkajuhid, kampa lõi ka austraalia lambakoer Marsu, kes kohe eriti nautis vees solberdamist. Registreerimisel oli mainitud, et matka raskusaste on raske. Miks raske? Nimelt liikusid matkalised nii jõe sees, põõsaste vahel kui ka kruusateel. Kirjas oli, et jalga peaks panema kummikud, kuid kuna eelmistel päevadel oli kõvasti vihma sadanud, oli veetase niivõrd tõusnud, et kummikutest polnud kasu. Jõkke minnes oli vesi algul kummikute ääreni, kuid mida kaugemale mööda jõge liiguti, seda vähem kuivi riideid selga jäi. Ühel hetkel oli vesi lausa puusadeni. Ekstreemsustest oli võimalik ka keelduda ja jalutada kaasa kõrval oleval kruusateel, kuid vaprad matkajad liikusid kõik üheskoos.