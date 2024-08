Eestis kogub jõudu lapsevankrite liikumine

Rühma administreeriv 50-aastane Raili Sule on ise ühe lapse ema. Oma ametina on ta Facebookis kirja pannud "Vabakutseline asutuses Kodune".

"Meil on kombeks iga suvi teha üks kokkutulek oma grupiga. Ja kuna sellel aastal ma avastasin, et on selline tore üritus nagu Tapa Vintage‘i paraad, siis võtsin kohe ühendust korraldajaga," rääkis Sule. "Nüüd siin me olemegi. Kes viitsib, lugegu vankrid kokku."