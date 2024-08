Folklooripäeval jutusta ja kuula lugusid

Sirli Vahula sõnul on folkloor üks kese, mille ümber oleme ja elame ning folklooripäeva on oluline tähistada, et mõista, kes me oleme ehk ennast identifitseerida. "Folkloor on ühine meie oma asi. Kui kuulatakse jutte või regilaule, ütlevad paljud, justkui teaksid neid varem, ehkki pole nendega kokku puutunud. See on kuidagimoodi oma. See ongi see meie oma."