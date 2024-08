Arvamus Ärme lase seda võimalust käest

Ärme loobu võimalusest saada Lääne-Virumaa ainsa jalgpallihalli omanikuks. Ärme anna tagasi 2,2 miljonit eurot, mille riik on meile eraldanud. Ärme lase tuulde 200 000 eurot, mis on juba kulutatud projekteerimisele ja muudele toimingutele. Olgu siinkohal mainitud, et olen kahe käega ka jäähalli ja rannaalade halli rajamise poolt – neist rääkis linnavolinik Roman Kusma Virumaa Teatajas 14. augustil ilmunud arvamusartiklis. Ma olen 100 protsenti ka Pärdi kontserdimaja ehitamise poolt.



Linnaelaniku, kahe poja ema ja õpetajana olen ma tänulik iga arenduse eest, mis rikastab meie liikumisvõimalusi ja kultuuriruumi. Iga euro, mille me suuname spordi, kultuuri ja hariduse edendamisse, on kahtlemata hästi investeeritud raha. Just need kolm alustala sillutavad teed õnnelikuma elu poole.



Unistada tuleb suurelt, aga kõike korraga ei saa. Järjekorras aga saab küll ja praegu on juba pikemat aega sabas oodanud ja hallist unistanud jalgpallikogukond, kes on vaieldamatult üks elujõulisemaid meie linnas ja maakonnas. Päriselt ka on kurb vaadata, kuidas lapsed ja nende treenerid pool aastat vihma, lörtsi, lund ja libedat trotsides, varbaid ja sõrmi külmetades püüavad säilitada motivatsiooni ja püsida konkurentsis teiste klubidega, kes samal ajal normaalsetes tingimustes treenides teevad suuri arenguhüppeid.



Palun ärge püüdke jalgpallihalli rajamist devalveerida ainult ühe klubi unistuseks ja agendaks. See pole nii. Kadri Mark lapsevanem