Soomest saabus Kadrina valda restaureerida hiiglaslik skulptuur

Martti Aiha disainitud skulptuur "Rumba" ehtis Helsingi Ruoholahti linnaosa 1992. aastast. Musta värvi kunstiteos võeti 2020. aastal maha, et see restaureerida ja teha ruumi piirkonda ees ootavatele arendustöödele. Taiese maha võtmisel selgus, et selle roostevabast terasest olema pidanud siseraam oli tehtud hoopis mustast metallist ning aja jooksul läbi roostetanud. Kohe nõnda, et seda ei olnud võimalik esialgsel viisil taastada.