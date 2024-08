Kunda tõuseb taevasse: Läti lennufirma rahvahääletus sai läbi

Suuresti tänu Tšehhi inimeste häältele tõusis Kunda Balti riikide linnade arvestuses kindlaks liidriks. Nimelt tähendab sõna «kunda» tšehhi keeles naise suguelundi nimetuse vulgaarset vormi. Sotsiaalmeedias viraalseks saanud hääletus oli Virumaa linna suhtes nii helde, et viimaste tulemuste põhjal oli Kunda poolt hääle andnud pea 200 000 inimest. Lõplikke arve pole Airbaltic avaldanud.

Suhtluskeskkonnas Reddit on vastava postituse all olev kommentaarium juba kihama löönud ja postitajad õnnitlevad üksteist suure saavutuse puhul. "Saan väga harva öelda, et olen uhke meie rahva üle," kirjutas üks tšehhimaalane.