Männikumäest kujundatakse kelgumägi

Erik Baumani sõnul on Männikumäe nõlv alguses järsk ja lõpus lauge. Ehkki mäel on juba aastakümneid suusatatud ja kelgutatud, hakkab silma järsk lohukoht. See tuleks kruusa või liivaga täita.

"See on päris vana mägi. Kuidas see sinna tekkinud on, ma ei oska öelda, aga me saime Tapa valla poolt tellimuse lohukoha probleem pinnasega täitmise läbi lahendada. Käib lähteandmete kogumine. Me ei ole veel lahenduseni jõudnud," rääkis Bauman.