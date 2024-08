Nädala kaja: kooliks valmis!

Laps on suvega kõvasti kasvanud, vaja on uusi spordijalatseid, vahetusjalatseid, teksapükse ja dresse, ahjaa, suusasaapadki on ilmselt väikseks jäänud. Lisaks koolikotid, pinalid ja kõikvõimalikud hädavajalikud tarvikud, mille nimekirja on nende vajalikkuses veendunud õpetaja e-kooli üles riputanud.



Kõik näib justkui libedasti minevat ning istubki laps klassis, silmad suured ja kõrvad hoolsalt õpetaja tarka juttu kuulamas. Kui klassil on läinud õnneks ja nende õpetaja pole vahepeal elu- või töökohta vahetanud, lapsepuhkusele suundunud või üldse teise ametisse siirdunud, tõotab aasta tulla lootusrikas. Kõigil nii hästi aga läinud ei ole ning õpetajate puuduses kool võib olla haaranud tööle inimesi tänavalt.



Õpetajana on võimalik klassi ees tööle asuda taksojuhil, müüriladujal või ükskõik kellel, sest tähtajaline leping on pääsetee nii koolidele kui ka tööpuuduses kannatavatele inimestele. Sisuliselt tähendab see seda, et kool võib palgata igaühe, kellel peegel nina all uduseks läheb: hingab, järelikult sobib ametisse!



Kool saab linnukese kirja, sest juhtkond on olnud tubli ning kõik täitmata ametikohad täitnud. Milline on aga klassis silutud välimusega istuvate laste loodetav hariduse kvaliteet, on juba iseküsimus. Kas inimene, kelle viimane koolikogemus piirdub ise õpilasena aastate eest koolis käimisega, suudab rakendada tänapäevaseid õppemeetodeid, läheneda tööle nii, et lastes säiliks koolirõõm ja õpihuvi, ning pakkuda igakülgset tuge igale lapsele eraldi?



Laiemalt võib ka juurelda selle üle, milline on tuleviku­visioon koolil, kus lühiajalises plaanis on küll kõik hästi ja iga klassi ees seisab keegi. Pikemas plaanis pole niisugune kool siiski enam jätkusuutlik, sest õppekvaliteet ja eksamitulemused halvenevad ning vanemad hakkavad oma lastele kooli valides vaatama mujale, kasvõi teise omavalitsusse.