Kolumn: pettur

Kõigil on. Elus hetki, millest ei taha eriti kõva häälega rääkida. Mul ka. Aga kui saates «Ma näen su häält» saavad petised 2000 eurikut. Peo peale. Siis on nüüd ajad muutunud. Tõejärgne ajastu. Mida iganes see siis ei tähenda. Lugege mu huultelt. Et see, mida ennist pidi häbenema, on nüüd auasi. Seda minagi. Et kõik ausalt ...