Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kiltsis asub mineraalsööda tsehhiga ühes majas – teisel korrusel – Väike-Maarja kolhoosi inkubatoorium. Tihti on nii, et hoone ühte otsa sõidab furgoonauto. Tööle hakkab telfer ja konteiner siutsuva sisuga kastidega laskub alla. Sealt tõstetakse need siis autosse. Virn kaste ootab ärasaatmist. Tibud seal sees paistavad olevat väga krapsakad. «Palju neid siin on?» uudistan. Mees loeb kaste ja rehkendab kokku. 7000 arvab olevat. Varsti on ees ka furgoonauto. «Kuhu sõit läheb?» «Võru rajooni «Linda» kolhoosi,» on vastus. Inkubatooriumi juhataja Piia Sulane on meelsasti valmis meile oma valdusi näitama. Tagumises ruumis seisavad reas haudemasinad. Juunis saadi juurde veel kaks uut ja ruumi suurendati. Inkubatooriumil on seega võimalus edaspidi oma tegevust märksa laiendada. Broilerikasvatus võtab hoogu. Broiler kasvab kiiresti.