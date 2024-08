Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus korraldas teatripargis perepäeva

​MTÜ-ga äsja liitunud Külliki Žuravljov on kolme lapse ema ja tema sõnul just sellise laste arvuga Suurte Perede Ühendusse liikmeks astuda saabki. "Meie jaoks on suured pered need, kus kasvab vähemalt kolm last ja vanim neist on kuni 26-aastane noor. Kui lapsed kasvavad piirvanusest välja, siis ühenduse toetajaliikmena saab ühenduses ikka edasi olla," rääkis Žuravljov.