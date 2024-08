Tööinspektsioon: ehitussektor kipub ohutusnõuete vastu patustama

"Väike viga või puudus võib põhjustada suure õnnetuse," hoiatab tööinspektsioon ja tuletab ühtlasi meelde, et kiivri kandmine ehitusplatsil on kohustuslik kõikjal, kus varitseb peavigastuste oht. See kohustus kehtib kõrgustes, sealhulgas redelil ja tellingutel töötamisel, tellingute püstitamisel ja lahtivõtmisel ning töötamisel tõsteseadmete tööpiirkonnas.

"Ohutusnõuete järgimine on eluliselt oluline ega tohi olla pelgalt formaalsus," kirjutab inspektsioon. "Meie kõigi kohustus on tagada, et töötajad saaksid oma tööd teha turvalises keskkonnas. See eeldab, et kõik osapooled – tööde tellijad ja peatöövõtjad – pööraksid erilist tähelepanu ohutusnõuete täitmisele ning teeksid koostööd ettevõtetega, kes väärtustavad töötajate heaolu. Kui kõik osapooled mõistavad ohutusnõuete vajalikkust ja tegutsevad vastavalt, jäävad tulevikus olemata paljud tööõnnetused."