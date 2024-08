Pakosta: välisvangide hoidmine Eestis tooks riigile 30 miljonit eurot

"Kui me räägime rentimisest, siis me räägiksime tulu poolest umbes alates 30 miljonist eurost aastas, see on väga umbkaudne suurusjärk," ütles Pakosta, kelle kinnitusel seisavad pooled Eesti vanglakohad lihtsalt tühjalt.

Ministri hinnangul kasvab Euroopas raske kuritegevus ning Eesti on euroliidus nende nelja riigi seas, kus tõusutrend on aeglane.

"Me pigem oleme sellises olukorras, kus Euroopas just vägivaldne kuritegevus kasvab väga kiiresti ja tõenäoliselt ka Eestil endal nii umbes viie-seitsme aasta perspektiivis võib neid vanglakohti rohkem vaja minna kahjuks," prognoosis Pakosta enda usutluses ERR-ile.

Vanglakohtade väljarentimine on Pakosta kinnitusel Euroopas juba kasutusel. See on küllalt tavaline, et erinevates riikides on vajadus nende järgi ajas kõikuv ja siis kasutatakse teiste riikide abi.

"Meil on Tartu vanglas praegu ju sõjakurjategijad teistest riikidest ehk ka meie tegelikult sarnast asja kasutame juba," kinnitas Pakosta. "Eestis praegu meil on kolm sõjakurjategijat Tartu vanglas, üks on tulekul."

Vanglakohtade väljarentimisel saavutaks Eesti olukorra, kus senisest oluliselt rohkemad inimesed saaksid normaalse palgaga tööd. See annaks võimaluse lahendada ka mitmeid eelarve puudujääki puudutavaid küsimusi. Vangla sulgemine annab aga vastupidise efekti, sest see tähendab konserveerimist.