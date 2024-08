Kogemuslugu Lapsed otsisid koduvägivalla eest naabri juurest peavarju

Imelik õhtu on, midagi on teistmoodi, ütlen ma õhtusel jalutuskäigul Tuppa tagasi jõudes on õuest kuulda vaid kohisevat tuult, nii hea värske õhk, jõuan ma mõelda, kui üle õue kajab metsik röögatus.

Meie naabermajja on taas uued üürilised tulnud ja mu süda aimab halba, sest olen seal kolme last näinud, üks alles süles ja mähkmetes. Maja on meist ca 200 meetri kaugusel, aga võigas röökimine kostub meile tuppa. Õues aga kuuleme me juba lapse nuttu, mehe ebanormaalset röökimist ja naise karjatusi.