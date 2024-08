ELANIKKONNAKAITSE PRAKTIKAS: Moonaküla perepäeval näidati ja räägiti üle, kuidas olla valmis igaks elu puhuks

Moonaküla linnaosavanem Daisy Kull on Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt saanud kogukonna eestvedamiseks stipendiumi ja täpselt seda Kull Moonakülas teebki – veab eest. Linnaosavanem on koos oma meeskonnaga pikemat aega koostanud kriisiplaani ja kogukonnajuhi sõnul on väga oluline ka see, milliseid sõnu elanikkonnakaitsest rääkides kasutatakse. Näiteks sõna "kriis" tuleks üldse ära unustada, sest inimesed on ühelt poolt sellest väsinud ja teisalt elatakse ka teatavas sõjahirmus. "Küla mõistes on kriis ka see, kui laps jääb auto alla. Selles mõttes on sõna "kriis" väga laiatähenduslik," rääkis Kull.