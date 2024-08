Suvi ei paki veel kohvrit

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul, hommikul ka lõunatuul 1-7, öö hakul põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 7-13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare, õhtul lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.