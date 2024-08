Nädalalõpule mindi vastu ka pekstes ja varastades

23. augustil teatati politseile, et Rakvere vallas Tallinna-Narva maanteel on tee äärde jäetud sõidukist varastatud kojamehed, makk, tehniline pass, mitmesugused tööriistad, kaks suurt lehtrit ja õlikanister. Vargusega tekitatud kahju on umbes 1000 eurot.