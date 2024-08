Rakvere haiglas alustatakse õdede rakenduskõrgharidusõppega

Tulevased Rakveres õppivad õendustudengid on Tallinna tervishoiu kõrgkooli üliõpilased, ent kui tavapäraselt tuleb õpingute jooksul käia praktikal erinevates praktikabaasides ja põhiõpe toimub Tallinna õppehoone ruumides, siis Rakveres õppivatel tudengitel on võimalus sooritada enamik õppest Rakvere haiglas.

"Tudengitel on võimalus oma kodukohast lahkumata õppida ja see annab neile eelise igas mõttes. Tallinna tervishoiu kõrgkoolil on plaanis sõlmida kolmepoolne koostööleping ka haigla ja Rakvere riigigümnaasiumiga, et tagada noorte huvi tervishoiuvaldkonna vastu pikemas perspektiivis," lausus rektor Ülle Ernits.